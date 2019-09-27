Инцидент с Тайсоном может стать началом плохих тенденций в Шахтере, – Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук рассказал о потенциальных проблемах в Шахтере после торможения трансфера Тайсона в Рому.

"У Шахтера есть скрытые проблемы. Они пытаются их заретушировать, но тем не менее проблемы эти периодически дают о себе знать. Мы видели ситуацию с Тайсоном, это может распространиться на остальных игроков. Если их начнут, как Тайсона, притормаживать в вопросах потенциальных трансферов, в команде могут начаться нехорошие тенденции, чем вполне может воспользоваться Динамо.

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Но Динамо необходимо решить имеющиеся проблемы в обороне. У Шахтера достаточно сильные игроки атаки. С такими защитниками динамовцам будет сложно рассчитывать на победу, мы ведь понимаем, что реально сократить отставание можно будет только в очных встречах. Но в большей степени все будет зависеть от Шахтера – если там будет все нормально и команда не поплывет, то шансов у Динамо нет", – цитирует Федорчука FootBoom.

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