Артур прибыл в Турин для прохождения медосмотра в Ювентусе

Ювентус близок к подписанию контракта с полузащитником Барселоны Артуром.

Бразилец прилетел в Турин на частном самолете для медицинского обследования. Его сопровождали члены семьи и бывший технический директор каталонцев Роберт Фернандес.

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Сегодня, 28 июня, Артур пройдет медосмотр, а вечером вылетит в Испанию. Клубы намерены заключить соглашение до конца июня, чтобы расходы не перешли на следующий финансовый год. Предполагается, что футболист подпишет контракт до 2025 года с зарплатой в 7 миллионов евро в год.

К слову, 23-летний Артур в текущем сезоне провел 27 матчей за Барселону, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

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