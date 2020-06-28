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Артур прибув у Турин для проходження медогляду в Ювентусі

09:31 - Читать на русском
Артур прибув у Турин для проходження медогляду в Ювентусі
Артур / фото ілюстративне

Ювентус близький до підписання контракту з півзахисником Барселони Артуром.

Бразилець прилетів у Турин на приватному літаку для медичного обстеження. Його супроводжували члени сім'ї і колишній технічний директор каталонців Роберт Фернандес.

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Сьогодні, 28 червня, Артур пройде медогляд, а ввечері вилетить до Іспанії. Клуби мають намір укласти угоду до кінця червня, щоб витрати не перейшли на наступний фінансовий рік. Передбачається, що футболіст підпише контракт до 2025 року з зарплатою у 7 мільйонів євро за рік.

До слова, 23-річний Артур в поточному сезоні провів 27 матчів за Барселону, в яких забив чотири м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

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