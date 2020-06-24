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Барселона и Ювентус практически согласовали обмен Артура на Пьянича – туринцам придется доплатить, – СМИ

14:22 - Читати українською
Барселона и Ювентус практически согласовали обмен Артура на Пьянича – туринцам придется доплатить, – СМИ
Артур и Пьянич / Коллаж Sport

Переговоры между Барселоной и Ювентусом по обмену хавбеков выходят на финишную прямую.

Клубы уже согласовали все условия двойного трансфера, утверждает Sport.es.

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Артура оценили в 80 млн евро, а Пьянича в 70, поэтому Ювентусу придется компенсировать разницу Барселоне. Теперь туринцам нужно договориться с самим бразильским хавбеком. На этой неделе спортдир Ювентуса Фабио Паратичи проведет личную встречу с Артуром, надеясь, что переход будет оформлен до конца июня.

К слову, в нынешнем сезоне Миралем Пьянич провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Статистика Артура – 4 гола и 4 ассиста в 27 поединках.

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