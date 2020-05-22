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Артур готов выслушать предложение Ювентуса – хавбек заявлял о желании остаться в Барселоне

16:38 24 Читати українською
Артур готов выслушать предложение Ювентуса – хавбек заявлял о желании остаться в Барселоне
Артур / Фото ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Артур может в ближайшее время примерить футболку туринского клуба.

Артур раньше был категорически против своего трансфера, но бразилец изменил свое мнение и не против провести переговоры с Ювентусом, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Туринский клуб хочет предложить Барсе своего хавбека Миралема Пьянича в обмен на Артура. Каталонцы оценивают своего игрока дороже, поэтому Юве придется дополнительно компенсировать звездный обмен.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Артур провел 16 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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