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Артур готовий вислухати пропозицію Ювентуса – хавбек заявляв про бажання залишитись в Барселоні

16:35 191 Читать на русском
Артур готовий вислухати пропозицію Ювентуса – хавбек заявляв про бажання залишитись в Барселоні
Артур / Фото ФК Барселона

Півзахисник Барселони Артур може найближчим часом приміряти футболку туринського клубу.

Артур раніше був категорично проти свого трансферу, але бразилець змінив свою думку і не проти провести перемовини з Ювентусом, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Туринський клуб хоче запропонувати Барсі свого хавбека Міралема П'яніча в обмін на Артура. Каталонці оцінюють свого гравця дорожче, тому Юве доведеться додатково компенсовувати зірковий обмін.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Артур провів 16 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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