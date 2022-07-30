Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про Олександра Зінченка після перемоги над Севільєю (6:0) у Кубку Емірейтс.

"Перш за все, хотів би відзначити його ментальність. Він звик вигравати. Перемога – це найважливіше, вигравати – правильний шлях. Олександр є перфекціоністом і справді вимогливим хлопцем.

Перший трофей Зінченка і хет-трик Жезуса у відеоогляді матчу Арсенал – Севілья – 6:0

Знаю його дуже добре. Він надає нам ті якості, яких у нас раніше в команді не було, дає нам можливість задіяти його на різних позиціях. Дуже радий, що тепер він у мене є", – цитує Артету сайт Арсенала.

Нагадаємо, лідер збірної України підписав з "канонірами" контракт на 4 роки і вже взяв участь у кількох спарингах. Офіційно дебютувати за Арсенал Зінченко матиме змогу 5 серпня у першому турі АПЛ проти Крістал Пелас.

Арсенал розбомбив Севілью і взяв Кубок Емірейтс – Зінченко зірвав овації, Жезус забив ще 3, Артета визначився з основою