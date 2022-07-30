Арсенал и Севилья встретились в поединке за Кубок Эмирейтс. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Кубок Эмирейтс 30 июля 2022 года

Арсенал – Севилья – 6:0

Голы: Сака, 10 (пен.), 19, Жезус, 13, 15, 77, Нкетия, 89

В Лондоне на стадионе Эмирейтс "пушкари" после 3-летнего перерыва вернулись к розыгрышу кубка имени своего спонсора. Уже к 19 минуте счет был 4:0 – по два гола в свой актив записали Сака и Жезус.

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После перерыва Севилья пыталась отыграться, но попытки были тщетными. Арсенал еще дважды расписался в воротах Буну. Жезус завершил свое шоу третьим голом, а точку поставил Нкетия. Зинченко провел на поле 79 минут и был достаточно активен на фланге.