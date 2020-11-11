Лондонский Арсенал пытался купить 23-летнего итальянца прошлым летом и планирует вернуться к этой идее через год, сообщает Goal.

Боссы Интера вживую просмотрели Малиновского – украинец может заменить звездного хавбека

По данным источника, Бареллу хочет лично видеть в составе Арсенала главный тренер "канониров" Микель Артета. Испанец отмечает прогресс, которого достиг Николо как в Интере, так и в сборной Италии.

Кроме лондонцев, на футболиста претендуют Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Атлетико. В нынешнем сезоне Серии А Барелла провел за Интер 7 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи.

Ібра перевершив Шевченка, арбітри не впізнали Реал, два обличчя Барси та німецька казка – огляд вікенду