Лондонський Арсенал намагався купити 23-річного італійця минулим літом і планує повернутися до цієї ідеї через рік, повідомляє Goal.

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За даними джерела, Бареллу хоче особисто бачити у складі Арсенала головний тренер "канонірів" Мікель Артета. Іспанець відзначає прогрес, якого досяг Ніколо як у Інтері, так і у збірній Італії.

Крім лондонців, на футболіста претендують Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Атлетіко. У нинішньому сезоні Серії А Барелла провів за Інтер 7 матчів, в яких віддав 3 гольові передачі.

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