Главный тренер Арсенала Микель Артета не прочь сохранить одного из старожилов клуба.

"Гранит останется с нами. Он – ключевой игрок Арсенала", – цитирует Артету Goal.

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В течение межсезонья швейцарца долго сватали в Рому, но итальянцы так и не предложили соответствующую сумму за хавбека. Арсенал хотел получить 20 млн евро, а "волки" давали лишь 15. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Джака даже был капитаном Арсенала, но потерял повязку из-за конфликта со своими фанатами.

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