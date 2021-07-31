"Канониры" готовы предложить новые контракты Граниту Джаке и Эктору Бельерину, сообщает The Guardian.

Арсенал официально подписал Уайта за 50 млн фунтов

Этим летом обоих сватали в Италию, однако переговоры проходят слишком туго. Рома не может удовлетворить финансовые аппетиты Арсенала по Джаке. Лондонцы требуют 20 млн евро, тогда как максимум римлян – 12+3 млн бонусами. Интер готов лишь арендовать Бельерина, хотя Арсенал настаивает на полноценном выкупе. Если покупатели не смогут поднять ставки, то "канониры" настроены удержать лидеров, дав им новые контракты.

Добавим, что в межсезонье Арсенал уже подписал трех новичков – Локонга, Тавареша и Уайта.

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