Артета зняв усі питання щодо майбутнього Джаки – скандального екс-капітана Арсенала сватали в Рому
22:32 - Читать на русском
Головний тренер Арсенала Мікель Артета не проти зберегти одного зі старожилів клубу.
"Граніт залишиться з нами. Він – ключовий гравець Арсенала", – цитує Артету Goal.
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Упродовж міжсезоння швейцарця довго сватали в Рому, але італійці так і не запропонували відповідну суму за хавбека. Арсенал хотів отримати 20 млн євро, натомість "вовки" давали лише 15. Чинний контракт гравця розрахований до літа 2023 року.
Додамо, що в минулому сезоні Джака навіть був капітаном Арсенала, але втратив пов'язку через конфлікт з власними фанатами.
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