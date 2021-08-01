Головний тренер Арсенала Мікель Артета не проти зберегти одного зі старожилів клубу.

"Граніт залишиться з нами. Він – ключовий гравець Арсенала", – цитує Артету Goal.

Арсенал планує втримати двох старожилів, які виявилися надто дорогими для італійських грандів

Упродовж міжсезоння швейцарця довго сватали в Рому, але італійці так і не запропонували відповідну суму за хавбека. Арсенал хотів отримати 20 млн євро, натомість "вовки" давали лише 15. Чинний контракт гравця розрахований до літа 2023 року.

Додамо, що в минулому сезоні Джака навіть був капітаном Арсенала, але втратив пов'язку через конфлікт з власними фанатами.

Моурінью вже програє Саррі – фанати Роми і Лаціо влаштували арт-батл на вулицях столиці Італії