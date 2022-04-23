"Это был важный матч после двух дней на восстановление и удачного результата в матче с Челси. Мы хотели снова победить и понимали, насколько будут важны наши болельщики, которые добавили нам энергии. Мы рассчитывали начать матч быстро и забить первыми.

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Арсенал не контролировал игру последние 15 минут первого тайма и первые 15 минут второй половины. Здесь нам понадобилось везение. К тому же у нас есть Аарон Ремсдейл, совершивший несколько важных сэйвов. Соперник не реализовал пенальти, а это редкость с учетом их мастерства. Это урок дня нас, но в то же время команда показала прекрасную реакцию

Нельзя рассчитывать на победу в каждом матче, поскольку это дано только одной или двум командам в АПЛ. Мы должны заслужить право побеждать. Нам нужно было немного везения, и оно у нас сегодня было", – сказал Артета в эфире BBC Match of the Day.

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