"Це був важливий матч після двох днів на відновлення та вдалого результату у матчі з Челсі. Ми хотіли знову перемогти і розуміли, наскільки будуть важливими наші вболівальники, які додали нам енергії. Ми розраховували почати матч швидко та забити першими.

Суддівські скандали, дитячі помилки і гармата Джаки у відеоогляді матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1

Арсенал не контролював гру останні 15 хвилин першого тайму та перші 15 хвилин другої половини. Тут нам потрібне везіння. До того ж у нас є Аарон Ремсдейл, який зробив кілька важливих сейвів. Суперник не реалізував пенальті, а це рідкість з огляду на їхню майстерність. Це урок дня нас, але водночас після цього команда показала чудову реакцію

Не можна розраховувати на перемогу в кожному матчі, оскільки це дано лише одній або двом командам в АПЛ. Ми маємо заслужити право перемагати. Нам потрібно було трохи везіння, і воно у нас сьогодні було", – сказав Артета в ефірі BBC Match of the Day.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед – ювілейний гол Роналду не врятував "дияволів" від поразки у скандальній битві за ЛЧ