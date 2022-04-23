Судейские скандалы, детские ошибки и пушка Джаки в видеообзоре матча Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1
Арсенал одолел МЮ в матче 34 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Лондонцы быстро открыли счет благодаря позорным ошибкам двух защитников соперника и удачной игре Тавареша на добивании. МЮ вполне мог рассчитывать на пенальти, когда Соареш остановил мяч рукой в собственной штрафной. Судья вместе с VAR этот эпизод проигнорировали, а в другие ворота "точку" поставили – Сака был точен.
Арсенал победил Манчестер Юнайтед – юбилейный гол Роналду не спас "дьяволов" от поражения в скандальной битве за ЛЧ
Надежду на камбек гостям дал Роналду, оформив свой 100-й гол в рамках АПЛ. После перерыва "красные дьяволы" еще больше зажали Арсенал и таки получили свой пенальти. Бруну взялся исполнять приговор, но мяч "лизнул" стойку и покатился мимо ворот. Провал Фернандеша дополнила обрезка у собственной штрафной. Джака с 25 метров мощно влепил в правый угол – 3:1.