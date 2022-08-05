"Как я просил Гвардиолу по Жезусу и Зинченко? Я не могу рассказать все подробности, но могу сказать вам, что это работает в обе стороны. Оба клуба должны быть счастливы от этих соглашений.

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Пеп сказал мне, что теряет двух феноменальных людей. Я знаю их, и я знаю, как нам повезло, что они у нас есть. Я действительно счастлив", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Напомним, лондонский клуб заплатил Манчестер Сити 52 млн евро за Жезуса и 35 млн евро за Зинченко.

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