Артета зізнався, з якими словами Гвардіола відпускав Жезуса та Зінченка
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився секретами розмови зі своїм вчителем, який "поділився" двома гравцями Ман Сіті.
"Як я просив Гвардіолу щодо Жезуса і Зінченка? Я не можу розповісти всі подробиці, але можу сказати вам, що це працює в обидва боки. Обидва клуби повинні бути щасливі від цих угод.
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Пеп сказав мені, що втрачає двох феноменальних людей. Я знаю їх, і я знаю, як нам пощастило, що вони у нас є. Я справді щасливий", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.
Нагадаємо, лондонський клуб заплатив Манчестер Сіті 52 млн євро за Жезуса і 35 млн євро за Зінченка.
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