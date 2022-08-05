"Як я просив Гвардіолу щодо Жезуса і Зінченка? Я не можу розповісти всі подробиці, але можу сказати вам, що це працює в обидва боки. Обидва клуби повинні бути щасливі від цих угод.

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Пеп сказав мені, що втрачає двох феноменальних людей. Я знаю їх, і я знаю, як нам пощастило, що вони у нас є. Я справді щасливий", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, лондонський клуб заплатив Манчестер Сіті 52 млн євро за Жезуса і 35 млн євро за Зінченка.

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