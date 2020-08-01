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Лэмпард обеспокоен положением Арсенала перед финалом Кубка Англии

09:35 - Читати українською
Лэмпард обеспокоен положением Арсенала перед финалом Кубка Англии
Фрэнк Лэмпард / Action Images via Reuters

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от решающего матча Кубка Англии против лондонского Арсенала.

 

"Я слышал, что для Арсенала это больше, чем просто матч. Этот подход меня беспокоит. Для Челси это тоже серьезная игра.

Абрамович отправил бы меня в Сибирь за 4-е место с Челси, – экс-тренер лондонцев

То, что наша команда думает, что мы чего-то достигли на прошлой неделе, попав в топ-4 АПЛ, меня беспокоит. Пусть мы и довольны этим, но это уже прошлое. Челси не задумывается, что этот матч значит для Арсенала. Мы хотим выиграть матч. Тренер поражение воспринимает болезненнее, чем футболист, поскольку на тебе больше ответственности. Но вкус победы приятнее", – цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, что матч Арсенал – Челси состоится в субботу, 1 августа. Только завоёванный Кубок Англии позволит "канонирам" сыграть в еврокубках в новом сезоне.

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Англия Арсенал - Челси Арсенал Арсенал Челси Челси Фрэнк Фрэнк Лэмпард
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