Шедевр Сона в видеообзоре матча Тоттенхэм – Арсенал – 2:0
21:40 - Читати українською
Тоттенхэм уверенно обыграл Арсенал в матче 11 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Подопечные Моуринью оформили комфортное преимущество до перерыва. На 13 минуте Сон завершил стремительную контратаку роскошным обводным ударом.
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В компенсированное время к первому тайму Кейн второй раз поразил ворота Лено. Тоттенхэм несколькими передачами разорвал защиту Арсенала, и форвард "шпор" мощным ударом расстрелял ближнюю девятку – 2: 0.
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