"Ми домінували впродовж усього матчу. Все було чудово – гра, розуміння вільного простору. Для більшої кількості голів не вистачало лише останньої передачі. Скасований гол розчарував, але добре, що ми дали супернику змогу завдати тільки один удар.

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Ми раді, що здобули дві поспіль виїзні перемоги. Вони були цілком заслуженими. Ми хотіли перемогти для Зінченка, для його сім’ї та тих, кого він любить. Для українців, які надихають світ своїм бойовим духом вже впродовж року", – наводить слова Артети Football.London.

До слова, Арсенал мінімально обіграв Лестер завдяки голу Мартінеллі та залишився на першій позиції в АПЛ. Зінченко ж вийшов на матч з капітанською пов'язкою.

АПЛ: Арсенал здолав Лестер – Зінченко у новій статусній ролі був одним з найкращих, заміна Мудрику крута і вирішальна