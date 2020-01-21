Артета озвучил рецепт победы над Челси

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями относительно матча 24-го тура чемпионата Англии против Челси.

"Нам действительно очень важно добиться победы в матче с Челси, чтобы бороться за попадание в топ-4. Прошлый матч с ними, который был у нас дома, также имел большое значение. Тогда мы были близки к успеху. Завтра нам необходимо победить.

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В прошлом поединке против Челси мне понравилось, как мы играли в первые 30-35 минут. Мы были агрессивны и оказывали давление на соперника", – приводит слова Артеты издание The Telegraph.

Напомним, сегодня, 21 января, Арсенал на Стэмфорд Бридж встретится с Челси. Начало в 22:15. "Синие" занимают четвертое место, набрав 39 очков, а то время, как "канониры" лишь десятые и имеют на есять очков меньше.

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