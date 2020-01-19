Артета готов пересмотреть трансферную политику Арсенала на зиму – испанец разочарован ничьей против Шеффилд Юнайтед

Главный тренер Арсенала Микель Артета подытожил выступление команды в матче против Шеффилд Юнайтед (1:1), а также поделился планами на зимнее трансферное окно.

"Я очень разочарован нашим выступлением. Думаю, мы заслуживали три балла. В Премьер-лиге, если вы не решите судьбу встречи в свою пользу, то за последние 10 или 15 минут легко можете потерять очки. Именно это и случилось.

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Обстоятельства меняются ежедневно, поскольку мы получаем все больше травм и дисквалификаций. Мы на рынке и ищем варианты, которые могли бы усилить нас и обеспечить нам больше стабильности в определенных линиях, но пока рано говорить что-то конкретное", – цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, ранее испанский специалист заявлял, что не ожидает серьезных трансферов Арсенала в январе.

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