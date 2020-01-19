toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ - КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭРЛИНГ ХОЛАНД

Артета готов пересмотреть трансферную политику Арсенала на зиму – испанец разочарован ничьей против Шеффилд Юнайтед

00:15 24 Читати українською
Артета готов пересмотреть трансферную политику Арсенала на зиму – испанец разочарован ничьей против Шеффилд Юнайтед
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета подытожил выступление команды в матче против Шеффилд Юнайтед (1:1), а также поделился планами на зимнее трансферное окно.

45’ Габриэл Мартинелли
 
Джон Флек 83’
45’ Габриэл Мартинелли
83’ Джон Флек

"Я очень разочарован нашим выступлением. Думаю, мы заслуживали три балла. В Премьер-лиге, если вы не решите судьбу встречи в свою пользу, то за последние 10 или 15 минут легко можете потерять очки. Именно это и случилось.

Арсенал может бесплатно подписать Курзава

Обстоятельства меняются ежедневно, поскольку мы получаем все больше травм и дисквалификаций. Мы на рынке и ищем варианты, которые могли бы усилить нас и обеспечить нам больше стабильности в определенных линиях, но пока рано говорить что-то конкретное", – цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, ранее испанский специалист заявлял, что не ожидает серьезных трансферов Арсенала в январе.

Ньюкасл на последней минуте вырвал победу над Челси, Арсенал не справился с Шеффилд Юнайтед: 23-й тур АПЛ, матчи субботы

blog_ava
Мог подойти, за "шкварник" взять, – Милевский вспомнил свою стычку с Ярмоленко
18 января
1113
Теги
Англия Трансферы Арсенала Микель Артета Микель Артета Арсенал - Шеффилд Юнайтед Арсенал Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
25
мин
Ливерпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук