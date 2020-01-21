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Артета озвучив рецепт перемоги над Челсі

09:30 108 Читать на русском
Артета озвучив рецепт перемоги над Челсі
Мікель Артета / Фото з відкритих джерел

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо матчу 24-го туру чемпіонату Англії проти Челсі.

 

"Нам дійсно дуже важливо здобути перемогу у матчі з Челсі, щоб боротися за потрапляння в топ-4. Минулий матч з ними, який був у нас вдома, також мав велике значення. Тоді ми були близькі до успіху. Нам необхідно перемогти.

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У минулому поєдинку проти Челсі мені сподобалось, як ми грали в перші 30-35 хвилин. Ми були агресивні і чинили тиск на суперника", – наводить слова Артети видання The Telegraph.

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, Арсенал на Стемфорд Брідж зустрінеться з Челсі. Початок матчу о 22:15. "Сині" наразі посідають четверту сходинку, набравши 39 очок, а той час, як "каноніри" лише десяті і мають на десять очок менше.

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Англія Мікель Артета Мікель Артета Челсі - Арсенал Арсенал Арсенал
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