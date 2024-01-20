Арсенал дома без проблем обыграл Кристал Пэлас (5:0) в 21 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Александр Зинченко неожиданно оказался в стартовом составе "канониров" на матч против "орлов". Украинский защитник пропустил несколько последних матчей из-за травмы.

Арсенал эффектно разбил Кристал Пелас – Зинченко выдал роскошный матч, новое супероружие Артеты и травма ключевой звезды

Арсенал легко взял три очка, разгромив соперника. Габриэль, Троссард записали в свой актив по голу, а Мартинелли оформил дубль. Что касается Зинченко, украинец провел впечатляющий матч и стал одним из лучших игроков.

Арсенал благодаря победе набрал 43 балла и находится на третьей строчке в турнирной таблице. Кристал Пэлас занимает 14 место с 21 баллом. В следующем туре Арсенал сыграет против Ноттингем Форест.