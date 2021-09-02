"Зараз ситуація на ринку складна. У нас було багато справ, в результаті ми оформили десь 16-17 переходів, це багато. Клуб виконав велику роботу, власники нас підтримали. Я дуже задоволений. 16-17 змін в складі – це багато.

"Все дуже складно", – Артета прокоментував провальний старт сезону для Арсенала

Тепер треба, щоб футболісти зігрались. Деякі навіть не тренувалися з рештою команди. У нас хороші хлопці, вони допоможуть новачкам освоїтися у стислі терміни і приступити до роботи з командою", – зазначив Артета у коментарі офіційному сайту Арсенала.

До слова, "каноніри" катастрофічно розпочали сезон 2021/22, програвши усі 3 матчі в АПЛ, не відзначившись бодай одним голом.

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