Артета объяснил отсутствие Зинченко и звездного новичка в игре против Барселоны
Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, почему Александр Зинченко пропустил товарищескую игру против Барселоны.
"У Алекса была небольшая проблема с мышцами, к сожалению. Думаю, он скоро вернется, но жаль, что он не был с нами на протяжении всего турне.
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Отсутствие Райса? Дек получил достаточно сильный удар на тренировке, поэтому мы не хотели рисковать", – цитирует Артету Football.london.
Добавим, что Арсенал и Барселона провели товарищескую игру ночью – "канониры" оказались сильнее (5:3).
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