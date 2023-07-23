Руководство лондонцев позволит украинцу Александру Зинченко сыграть в благотворительном матче в Лондоне, но не больше 5 минут.

Пятого августа в Лондоне состоится благотворительный поединок. Game4Ukraine будет собирать средства на реконструкцию Михайло-Коцюбинской школы в Черниговской области, разрушенной российскими ракетами. Участие Александра Зинченко в игре находится под большим вопросом.

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Как сообщает NOW.Arsenal, руководство "канониров" позволит Зинченко сыграть максимум пять минут в благотворительной встрече, чтобы не рисковать его здоровьем перед матчем за Суперкубок.

Напомним, уже 6 августа Арсенал, в составе которого выступает Александр Зинченко, сыграет матч Суперкубка Англии против Манчестер Сити.

Украинский левый защитник уже почти восстановился от повреждения, полученного еще в прошлом сезоне, однако с ним работают очень осторожно, чтобы дать возможность полностью вылечиться до кампании 2023/24.

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