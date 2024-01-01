Александр Зинченко неожиданно оказался вне заявки на матч 20-го тура АПЛ Фулхэм – Арсенал, завершившийся со счетом 2:1 не в пользу "канониров".

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"Что случилось с Зинченко? Я не знаю. Он почувствовал что-то в голени, поэтому не мог быть доступен на игру с Фулхэмом. Мы проведем его обследование 1 января и увидим, сколько он пропустит", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

В последнее время 27-летний украинец получает большую порцию критики от английских экспертов. В поединке с Фулхэмом, в котором Зинченко не играл, Арсенал тоже не смог добыть даже ничью. В сезоне 2023/24 Александр сыграл 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

К слову, Арсенал не выигрывает уже три матча АПЛ. Еще недавно команда Микеля Артеты возглавляла турнирную таблицу, но неудачная серия с одним очком в трех турах отбросила "канониров" аж на 4-ю строчку.

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