"Зинченко зарабатывает 150 тысяч в неделю, а команда теряет очки": легенда Арсенала требует радикального решения
Бывший нападающий Арсенала и сборной Англии Иан Райт призвал Микеля Артету подписать левого защитника в зимнее трансферное окно.
По мнению 60-летнего англичанина, забившего 171 гол в 274-х матчах за Арсенал, уровень Александра Зинченко не соответствует уровню "канониров", если принимать во внимание игру в защите.
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"В январе я хочу видеть в Арсенале нового левого защитника, потому что Зинченко меня очень беспокоит. Я переживаю из-за его игры в последних матчах. У него зарплата 150 тысяч фунтов в неделю, а команда теряет очки из-за его ошибок", - цитирует Иана Райта TBR Football со ссылкой на Wrighty's House.
Напомним, в сезоне 2023/24 Зинченко сыграл за Арсенал 24 матча во всех турнирах. Украинец забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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