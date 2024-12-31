По мнению 60-летнего англичанина, забившего 171 гол в 274-х матчах за Арсенал, уровень Александра Зинченко не соответствует уровню "канониров", если принимать во внимание игру в защите.

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"В январе я хочу видеть в Арсенале нового левого защитника, потому что Зинченко меня очень беспокоит. Я переживаю из-за его игры в последних матчах. У него зарплата 150 тысяч фунтов в неделю, а команда теряет очки из-за его ошибок", - цитирует Иана Райта TBR Football со ссылкой на Wrighty's House.

Напомним, в сезоне 2023/24 Зинченко сыграл за Арсенал 24 матча во всех турнирах. Украинец забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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