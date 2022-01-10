"Они выиграли, ведь забили, а мы нет. Вылет очень разочаровывает. Мы должны извиниться за это. Нам не хватало драйва, качества в игре, убедительности. Было немало ошибок в опасных зонах. Арсенал не смог что-то изменить, не нашел способ победить.

Арсенал сенсационно проиграл Ноттингему и вылетел из Кубка Англии.

Когда у вас 9 игроков, это многое объясняет. Но я не хочу оправдываться. Хочу, чтобы подопечные играли лучше, чем против Ноттингема. Когда плохо играем в кубке против любого соперника, выбываем. Наша игра не соответствовала уровню и стандартам, которые мы требуем. Все должны прогрессировать", – цитирует Артету Arseblog.news .

Напомним, судьбу встречи решил гол Граббана на 83-й минуте. Ноттингем Форест в 1/16 будет играть с Лестером, действующим победителем турнира.

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