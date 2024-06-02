В Германии всплыла неприятная тема относительно сборной перед домашним Евро-2024 и непосредственно спаррингом с Украиной (3 июня). В рамках документального фильма "Единство, закон, многообразие" вещатель WDR провел исследование. Во время опроса 21% респондентов выразил желание, чтобы в Бундестим было больше белых игроков.

Расистский скандал в сборной Германии – Федерации пришлось ограничить комментарии к фото

Киммих возмущенно отреагировал: "В команде никогда не возникала такая тема. Все в футболе знают, какая это глупость. Футбол объединяет людей разного цвета кожи и разной веры. Мне бы не хватало многих игроков в сборной, если бы они по каким-то причинам не могли приехать. Это же кристальный расизм. Как можно проводить такой опрос перед домашним Евро. Абсурд. Мы командой делаем все возможное, чтобы Германия поддержала нас".

Заказчик исследования попытался оправдаться в ответ на претензии Киммиха: "Во время съемок фильма наш репортер столкнулся с позицией, что в сборной слишком мало "настоящих немцев". Мы не хотели быть голословными, поэтому заказали опрос. Мы также взволнованы из-за результатов, но такова социальная ситуация в Германии. Спорт и сборная в частности играют важное значение в единении".