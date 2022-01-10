"Вони виграли, адже забили, а ми ні. Виліт дуже розчаровує. Ми повинні попросити вибачення за це. Нам не вистачало драйву, якості у грі, переконливості. Було чимало помилок у небезпечних зонах. Арсенал не зміг щось змінити, не знайшов спосіб перемогти.

Арсенал сенсаційно програв Ноттінгему й вилетів із Кубка Англії

Коли у вас 9 гравців, це багато що пояснює. Але я не хочу виправдовуватись. Хочу, щоб підопічні грали краще, ніж проти Ноттінгема. Коли погано граємо в кубку проти будь-якого суперника, вибуваємо. Наша гра не відповідала рівню і стандартам, які ми вимагаємо. Усі повинні прогресувати", – цитує Артету Arseblog.news.

Нагадаємо, долю зустрічі вирішив гол Граббана на 83 хвилині. Ноттінгем Форест в 1/16 гратиме з Лестером, чинним переможцем турніру.

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