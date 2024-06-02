Андрей Лунин может гордиться своим выступлением в уже прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Реал доверил победный финал Тибо Куртуа, но до этого ворота мадридцев защищал Андрей Лунин. Украинец провел в Лиге чемпионов 8 матчей, пропустил 10 мячей и дважды сохранял владения “сухими”.

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Статистический портал SofaScore включил Лунина в свою символическую сборную Лиги чемпионов. Выступление Андрея оценили на 7,58 баллов из 10. Это самая большая оценка среди игроков защитного звена.

Будущее 25-летнего украинца остается под вопросом. Действующий контракт с Реалом завершается летом 2025-го. Лунин на распутье – искать счастья в другом месте или продлить соглашение и попытаться бросить вызов монструозному Куртуа.

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