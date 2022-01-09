Ноттингем Форест стал творцом сенсации в Кубке. Отчет о матче с Арсеналом читайте на Футбол 24.

Кубок Англии, 1/32 финала

Ноттингем Форест – Арсенал – 1:0

Гол: Граббан, 83

Казалось, что для команды Микеля Артеты противостояние с представителем Чемпионшипа будет легкой прогулкой, но у "Ловких деревьев" были другие планы. Они отлично оборонялись и не давали "канонирам" много пространства для маневров. В конце концов, Арсенал не нанес ни одного (!) удара в створ ворот.

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Ноттингем до последнего ждал своего момента. Он появился на 83 минуте. Йейтс получил мяч на правом фланге, немного протянул его и вырезал роскошный пас в штрафную. Граббану оставалось только подставить ногу, чтобы поразить ворота Лено. Он это успешно сделал и подарил праздник болельщикам, которые даже начали выбегать на поле для празднования.

Команда Стива Купера заслуженно прошла в следующий раунд Кубка Англии, где в начале февраля встретится с Лестером, действующим победителем турнира.