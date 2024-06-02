"Нет разницы, кто соперник – Германия, Польша или Молдова": Трубин четко назвал цели сборной Украины до Евро
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями перед серией подготовительных спаррингов к Евро-2024.
"Я считаю, что мы готовы к поединку с Германией. Наша цель – подготовиться через этот сбор именно к Евро. Поэтому все постепенно, день за днем, игра за игрой будем совершенствоваться, чтобы подойти к Евро готовыми не на сто, а на все двести процентов.
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Играть за национальную сборную, тем более в нынешних реалиях, – мотивация на грани фантастики! Неважно, против кого мы играем, ведь мы играем за эту эмблему, за нашу сборную, за нашу страну. Поэтому нет разницы, кто соперник – Германия, Польша или Молдова", – цитирует Трубина пресс-служба УАФ.
Напомним, сборная Украины проведет спарринг с Германией в Нюрнберге уже завтра (3 июня), стартовый свисток в 21:45. 7 июня команда Сергея Реброва сыграет с Польшей, а 11-го – с Молдовой. 12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден. В группе Е "сине-желтые" сыграют против Румынии, Словакии и Бельгии.
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