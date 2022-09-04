"Очень разочарован тем, что Арсенал проиграл этот матч, особенно учитывая то, как он развивался. У нас были периоды, когда полностью доминировали и полностью контролировали ситуацию. Создавали шанс за шансом. У них было три больших шанса и они забили три гола, у нас было много моментов, но мы забили мало.

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Отмененный гол? Это отсутствие последовательности. Одно мягкое касание. На прошлой неделе так же фолили против Аарона, но прикосновение мягкое, это не фол. Вот фол на Букайо, он мягкий, но не пенальти. Сегодня для них это фол. Это же касается того, где предел. Вы могли видеть, что желтой карточки на первых минутах нет, потому что они хотят сохранить предел в большой игре. В самом деле, трудно понять.

Команда хорошо отреагировала. Я сказал, что игру можно вернуть, если мы сыграем смело. Мы это сделали, могли забить еще два или три гола. Нужно закрывать игру. Вместо этого мы отдали мяч в опасной зоне. Это фатально против такого соперника. Они воспользовались этим, это действительно разочаровывает.

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Мы должны понять, что в таких играх нужна большая дисциплина, внимание к малейшей детали. Ведь на поле есть игроки мирового уровня. Нет претензии к стилю нашей игры. Если продолжим играть подобным образом, то продолжим побеждать", – цитирует Артету. BBC.