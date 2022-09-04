"Дуже розчарований тим, що Арсенал програв цей матч, особливо враховуючи те, як він розвивався. Ми мали періоди, коли повністю домінували і повністю контролювали ситуацію. Створювали шанс за шансом. У них було три великі шанси і вони забили три голи, у нас було багато моментів, але ми забили замало.

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Скасовуваний гол? Це відсутність послідовності. Один м’який дотик. Минулого тижня так само фолили проти Аарона, але дотик м’який, це не фол. Ось є фол на Букайо, він м’який, але не пенальті. Сьогодні для них це фол. Це ж стосується того, де межа. Ви могли бачити, що жовтої картки на перших хвилинах немає, тому що вони хочуть зберегти межу у великій грі. Справді, важко зрозуміти.

Команда добре відреагувала. Я сказав, що гру можна буде повернути, якщо ми зіграємо сміливо. Ми це зробили, могли забити ще два або три голи. Потрібно закривати гру. Натомість ми віддали м’яч у небезпечній зоні. Це фатально проти такого суперника. Вони скористалися цим, це справді розчаровує.

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Ми повинні зрозуміти, що в таких іграх потрібна велика дисципліна, увага до найменшої деталі. Адже на полі є гравці світового рівня. Немає претензії до стилю нашої гри. Якщо продовжимо грати подібним чином, то продовжимо перемагати", – цитує Артету BBC.