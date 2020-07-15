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Артета нашел козыри Арсенала для подписания топ-игроков – лондонцы могут не попасть в еврокубки

11:52 - Читати українською
Артета нашел козыри Арсенала для подписания топ-игроков – лондонцы могут не попасть в еврокубки
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета не сомневается в возможностях клуба на трансферном рынке.

"Да, мы можем привлечь топ-игроков в команду. Потому что у нас невероятная история, невероятная структура, прекрасный город и стиль игры, который привлекает футболистов.

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Я говорю вам сейчас, потому что когда я разговариваю с людьми, приближенным к рынку, то слышу, что многие игроки хотят играть за Арсенал. Для нас нет ничего невозможного", – цитирует Артету Goal.

Напомним, Арсенал сохраняет реальные шансы попасть в еврокубки лишь через Кубок Англии (полуфинал против Манчестер Сити). Пресса связывает "канониров" с такими игроками, как Упамекано (РБ Лейпциг), Собослай (Зальцбург) и Партей (Атлетико).

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Трансферы Арсенала Микель Микель Артета Арсенал Арсенал Англия
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