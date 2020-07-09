Барселона может приютить хавбека Арсенала, с которым конфликтует Артета

Скандальный полузащитник "канониров" Маттео Гендузи планирует в ближайшее время покинуть Туманный Альбион.

Полузащитник лондонского Арсенала Маттео Гендузи может может оказаться в Барселоне, сообщает издание The Sun.

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"Канониры" готовы продать хавбека, если получат приемлемую сумму отступных. А требуют лондонцы 40 млн евро. Несмотря на немалую компенсацию представители 21-летнего хавбека находятся на серьезной стадии переговоров с каталонским клубом.

Напомним, Гендузи не устраивает отведенное ему количество игрового времени после прихода в команду Микеля Артета. А после скандала в матче с Брайтоном, когда француз насмехался над зарплатами соперников, расстаться с игроком решил и испанский наставник лондонцев.

Маттео, который в текущем сезоне провел в АПЛ 24 поединка и отдал две голевые передачи, намерен покинуть Арсенал после завершения чемпионата. Хотя его контракт действует до июня 2022 года. Представители Гендузи ранее уже вели предварительные переговоры с Атлетико, ПСЖ и Интером, однако наибольший интерес проявила именно Барселона.

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