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Артета знайшов козирі Арсенала для підписання топ-гравців – лондонці можуть не потрапити в єврокубки

11:52 - Читать на русском
Артета знайшов козирі Арсенала для підписання топ-гравців – лондонці можуть не потрапити в єврокубки
Мікель Артета / Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не сумнівається в можливостях клубу на трансферному ринку.

"Так, ми можемо залучити топ-гравців у команду. Тому що у нас неймовірна історія, неймовірна структура, прекрасне місто та стиль гри, який приваблює футболістів.

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Я говорю вам зараз, тому що коли я розмовляю з людьми, наближеними до ринку, то чую, що багато гравців хочуть грати за Арсенал. Для нас немає нічого неможливого", – цитує Артету Goal.

Нагадаємо, Арсенал зберігає реальні шанси потрапити в єврокубки лише через Кубок Англії (півфінал проти Манчестер Сіті). Преса пов'язує "канонірів" з такими гравцями, як Упамекано (РБ Лейпциг), Собослай (Зальцбург) та Партей (Атлетіко).

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