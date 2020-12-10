Защитник "горожан" Эрик Гарсия входит в трансферные планы "канониров" на зимнее межсезонье. Однако, как сообщает Mirror, Микель Артета рассматривает и вариант подписания защитника летом в статусе свободного агента, когда у него закончится контракт с Сити.

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Интересно, что Арсеналу в этой борьбе будет непросто, ведь главным претендентом на Гарсию называют Барселону – 19-летний защитник является приоритетным усилением для "блаугранас". Более того, на переходе лично настаивает Рональд Куман.

Интересно, что Эрик Гарсия является воспитанником каталонцев. В 2016 он перебрался на Туманный Альбион за 1,7 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 7 матчей в футболке Манчестер Сити, но результативными действиями не отличался.

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