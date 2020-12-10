Захисник "містян" Ерік Гарсія входить у трансферні плани "канонірів" на зимове міжсезоння. Проте, як повідомляє Mirror, Мікель Артета розглядає і варіант підписання захисника влітку у статусі вільного агента, коли у нього завершиться контракт із Сіті.

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Цікаво, що Арсеналу у цій боротьбі буде непросто, адже головним претендентом на Гарсію називають Барселону – 19-річний оборонець є пріоритетним підсиленням для "блаугранас". Ба більше, на переході особисто наполягає Рональд Куман.

Цікаво, що Ерік Гарсія є вихованцем каталонців. У 2016 він перебрався на Туманний Альбіон за 1,7 млн євро. У поточному сезоні захисник провів 7 матчів у футболці Манчестер Сіті, але результативними діями не відзначався.

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