Главный тренер Барселоны Рональд Куман будет просить клуб об усилении защитной линии в зимнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на испанские СМИ.

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По информации издания, нидерландский специалист не доволен надежностью тандема Пике-Лангле и хочет нового центрбека. Приоритетным вариантом остается воспитанник клуба Эрик Гарсия, но переговоры с Манчестер Сити очень сложные, поэтому у каталонцев уже есть альтернатива.

Отмечается, что Барса готова забрать у Челси Антонио Рюдигера. Лондонский клуб не против такого развития событий, поскольку в нынешнем сезоне игрок не имеет стабильного места в составе лондонцев. Защитник сборной Германии с радостью бы перебрался на Камп Ноу.

Добавим, что в нынешнем сезоне 27-летний игрок пока не провел ни одного матча в АПЛ, а во всех турнирах появлялся на поле в составе Челси лишь 2 раза. В то же время Рюдигер сыграл 7 матчей за свою национальную команду. В частности, полностью провел оба поединка против Украины.

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