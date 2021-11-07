"В тренерском деле я еще совсем ребенок, особенно если сравнивать меня с кем-то вроде Клаудио Раньери. Но я горжусь этим достижением.

"У нас есть пример Ливерпуля": Артета верит, что Арсенал сможет выиграть АПЛ в будущем

Видно, что наша команда развивается, игроки действуют храбро и сплоченно. Мы добились хороших результатов за последние два месяца, но работы еще много", – цитирует Артету BBC.

Победа над Уотфордом позволила "канонирам" закрепиться на 5 месте АПЛ. В следующем поединке Арсеналу будет противостоять Ливерпуль.

Арсенал разбил Уотфорд и вплотную подошёл к топ-4, Тоттенхэм сыграл вничью с Эвертоном в матче-возвращении Конте в АПЛ