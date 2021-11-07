"У тренерській справі я ще зовсім дитина, особливо якщо порівнювати мене з кимось на кшталт Клаудіо Раньєрі. Але я пишаюся цим досягненням.

"У нас є приклад Ліверпуля": Артета вірить, що Арсенал зможе виграти АПЛ у майбутньому

Видно, що наша команда розвивається, гравці діють хоробро та згуртовано. Ми досягли хороших результатів за останні два місяці, але роботи ще багато", – цитує Артету BBC.

Перемога над Уотфордом дозволила "канонірам" закріпитись на 5-му місці АПЛ. У наступному поєдинку Арсеналу протистоятиме Ліверпуль.

Арсенал розбив Уотфорд і впритул наблизився до топ-4, Тоттенхем зіграв внічию з Евертоном у матчі-поверненні Конте в АПЛ