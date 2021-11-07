Артета: Арсенал досягнув хороших результатів за два місяці, але роботи ще багато
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився враженнями від перемоги над Уотфордом (1:0).
"У тренерській справі я ще зовсім дитина, особливо якщо порівнювати мене з кимось на кшталт Клаудіо Раньєрі. Але я пишаюся цим досягненням.
"У нас є приклад Ліверпуля": Артета вірить, що Арсенал зможе виграти АПЛ у майбутньому
Видно, що наша команда розвивається, гравці діють хоробро та згуртовано. Ми досягли хороших результатів за останні два місяці, але роботи ще багато", – цитує Артету BBC.
Перемога над Уотфордом дозволила "канонірам" закріпитись на 5-му місці АПЛ. У наступному поєдинку Арсеналу протистоятиме Ліверпуль.
Арсенал розбив Уотфорд і впритул наблизився до топ-4, Тоттенхем зіграв внічию з Евертоном у матчі-поверненні Конте в АПЛ