Чемпионат Англии 2021/22, 11-й тур

Арсенал – Уотфорд – 1:0

Гол: Смит-Роу, 56

Лидс – Лестер Сити – 1:1

Голы: Рафинья, 26 – Барнс, 26

Эвертон – Тоттенхэм – 0:0

Удаление: Холгейт, 90+1 (Эвертон)

Арсенал в родных стенах принимал Уотфорд, получив шанс сравнияться по очкам с Вест Хэмом – а "молотобойцы", между прочим, шли в зоне ЛЧ. Лондонцы настроились настолько качественно, что провели гол уже на 7-й минуте встречи, но его отменили из-за офсайда у Сака. На 36-й хозяева снова схватились за голову: арбитр назначил пенальти, Обамеянг принялся его исполнять – и не забил! Фостер парировал выстрел. На перерыв "канониры" отправились при нулях на табло.

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Этот факт изрядно тревожил фанатов Арсенала, ибо подопечные Микеля Артеты, как правило, сбавляют обороты во втором тайме. Впрочем, на этот раз лондонцы не стали повторять старые ошибки, продолжив давление и открыв счёт на 56-й минуте – это Смит-Роу получил отскок и пробил с линии полукруга в левый нижний угол. 1:0! На 74-й свежий Эдегор вошел на правый край штрафной и точно пробил под дальнюю штангу, однако лишнее касание Обамеянга перед пустыми воротами не позволило "канонирам" удвоить преимущество – лайнсмен зафиксировал офсайд.

Тем не менее, это не помогло Уотфорду избежать поражения. Арсенал провел ещё несколько моментов и уверенно довёл игру до минимальной победы. Сейчас у канониров всего на три очка меньше, чем у Манчестер Сити!

В параллельном матче Лидс на родном поле встречался с Лестером. Обе команды находятся во второй половине таблицы, поэтому им требовалась только победа. Высокая мотивация вылилась в два гола до перерыва: на 26-й минуте Рафинья точным выстрелом со стандарта вывел хозяев вперёд, однако уже на 28-й Барнс дальним ударом сравнял счёт – 1:1! На перерыв соперники отправились именно с этими цифрами на табло.

В начале второго тайма Лидс и Лестер разменялись несколькими хорошими моментами, однако игрокам не хватало точности. На 67-й минуте Лукман забил второй гол в ворота подопечных Марсело Бьелсы – впрочем, его не засчитали из-за положения вне игры. После этого команды провели ещё ряд неплохих атак, в которых активнее смотрелись хозяева, но вырвать победу никому так и не удалось. Ничья на Элланд Роуд!

Тоттенхэм продолжил знакомство с Антонио Конте. Итальянский наставник дебютировал во главе "шпор" в четверг, перестреляв Витесс (3:2), а теперь настал черёд матчей АПЛ – лондонцы приехали на Гудисон Парк, на матч против Эвертона. В обоих таймах этой встречи "ириски" выглядели чуть активнее гостей, но интересных моментов за весь матч у них было очень мало.

Лучшая возможность открыть счет имел Ришарлисон, который вышел один на один с Льорисом на 65-й минуте и упал в штрафной – арбитр назначил пенальти, но после вмешательства VAR он был отменен. Тоттенхэм же мог забивать перед перерывом в результате прострела Кейна (Регилон замкнул ударом мимо ворот) и перед завершением основного времени – Ло Чельсо попал в штангу.

В конце встречи Эвертон ещё и в меньшинстве остался, однако вырвать победу "шпорам" не удалось. Ничья!

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