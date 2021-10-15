"Долго ли Арсеналу придется ожидать чемпионство в Англии? Надеюсь, нет. Прошло уже очень много времени. Но у нас есть пример Ливерпуля. Мы знаем, насколько долго он не становился чемпионом Англии, поэтому все возможно, нет ничего недостижимого.

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Я всегда настроен положительно относительно возможностей добиться чего-то, реализовать мечту. Такова должна быть наша цель. Клуб преуспевал в прошлом, и мы хотим добиться этого снова", – приводит слова Артеты Football.london.

Напомним, в последний раз Арсенал побеждал в АПЛ в сезоне 2003/04. Ливерпуль же выиграл чемпионат Англии в 2020 году, а до этого только в 1990 году.

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