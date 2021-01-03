Арсенал готов осуществить трансфер испанского хавбека в 2021 году и имеет по меньшей мере один весомый аргумент.

Озил останется в Арсенале – клуб не смог разорвать контракт с хавбеком

По информации Eldesmarque, Валенсия может отпустить свою звезду, поскольку переживает не лучшие времена в финансовом плане. "Канониры" же следили за Солером почти год и считают испанца решением креативных проблем в атаке.

К слову, Карлос провел 13 матчей в текущем сезоне в составе Валенсии, записав в свой актив 6 голов и 5 ассистов.

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