Арсенал заинтересован в трансфере звезды Валенсии
20:05 - Читати українською
Полузащитник Валенсии Карлос Солер может сменить Ла Лигу на английское первенство.
Арсенал готов осуществить трансфер испанского хавбека в 2021 году и имеет по меньшей мере один весомый аргумент.
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По информации Eldesmarque, Валенсия может отпустить свою звезду, поскольку переживает не лучшие времена в финансовом плане. "Канониры" же следили за Солером почти год и считают испанца решением креативных проблем в атаке.
К слову, Карлос провел 13 матчей в текущем сезоне в составе Валенсии, записав в свой актив 6 голов и 5 ассистов.
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