Арсенал готовий здійснити трансфер іспанського хавбека у 2021 році та має щонайменше один вагомий аргумент.

Озіл залишиться в Арсеналі – клуб не зміг розірвати контракт з хавбеком

За інформацією Eldesmarque, Валенсія може відпустити свою зірку, оскільки переживає не найкращі часи у фінансовому плані. "Каноніри" ж стежили за Солером майже рік та вважають іспанця вирішенням креативних проблем в атаці.

До слова, Карлос провів 13 матчів у поточному сезоні у складі Валенсії, записавши до свого активу 6 голів та 5 асистів.

Арсенал знищив Вест Бромвіч, Вулверхемптон розписав вогняну нічию із Брайтоном та інші матчі 17-го туру АПЛ