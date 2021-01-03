Арсенал зацікавлений у трансфері зірки Валенсії
20:02 - Читать на русском
Півзахисник Валенсії Карлос Солер може змінити Ла Лігу на англійську першість.
Арсенал готовий здійснити трансфер іспанського хавбека у 2021 році та має щонайменше один вагомий аргумент.
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За інформацією Eldesmarque, Валенсія може відпустити свою зірку, оскільки переживає не найкращі часи у фінансовому плані. "Каноніри" ж стежили за Солером майже рік та вважають іспанця вирішенням креативних проблем в атаці.
До слова, Карлос провів 13 матчів у поточному сезоні у складі Валенсії, записавши до свого активу 6 голів та 5 асистів.
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